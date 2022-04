Gilles ROLET

Une Profession , Un Outil , GlobalCourtage

Notre objectif

permettre à des courtiers indépendants de bénéficier d'outils dédiés



Avril 2015 : VENEZ TESTER LA VERSION 3 ,

développée avec le concours de nos clients et partenaires

pour être au plus prés de vos attentes.

vous restez propriétaire de vos bases de données

personnalisation des mails, courriers ,sms avec intégration de votre logo ,etc

Accès Nomade sur tous supports , tablette, smartphone,ordinateur de bureau

compatible osx et windows



Aucun engagement de durée , vous êtes libres

Vous définissez le niveau des droits de vos collaborateurs

Abonnement comprend la Conservation des documents ,

www.globalcourtage.com



Global Courtage ,filiale de MB SAS, développé par VIAEVISTA

une surface financière et une expérience significatives



2014 l'année du courtage en prêt immobilier ?





Forts de notre expérience du métier et des test réalisés depuis plusieurs années nous sommes en mesure de vous proposer d'utiliser un outil performant et nomade dans l'exercice de votre métier .

SMS, MAILS , FACTURATIONS , HISTORIQUE de l'origine du contact à la comptabilité

la traçabilité proposée vous permet de répondre aisément aux demandes du législateur lors des contrôles .

Une organisation métier efficace au service des courtiers indépendants

Nous sommes à votre disposition pour une démo en ligne

retrouvez-nous sur

www.globalcourtage.com