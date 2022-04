Aline DARSIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



J'occupe la fonction de chef de marchés à la fois sur la santé et la prévoyance collective dans le cadre d'un surcroît d'activité. Je suis à l'écoute du marché et à la recherche d'une belle opportunité en tant que chef de produit. Mon souhait s'étend au secteur de l'assurance, et plus particulièrement celui de la protection sociale. Diplômée d'un master marketing et ayant 6 ans d'expérience dans ce domaine et en gestion de projet marketing, je souhaiterais vivement mettre à profit mon expertise de la protection sociale et m'investir pleinement dans un challenge pérenne. Le secteur est en profonde mutation, il est important de se positionner et réinventer la protection sociale de demain dans un environnement concurrentiel accru. Rencontrons - nous !



Mes compétences :

Gestion de projet

Benchmark

Reporting

Marketing opérationnel

Marketing direct

Marketing stratégique