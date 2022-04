Aline DE MARCILLAC

Thérapeute : psychopraticienne certifiée Ecole de PNL humaniste et membre individuel de la Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P).

Titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP)



Formatrice : communication interpersonnelle, travail d'équipe, gestion des conflits, relation éducative, développement de l'estime de soi



Accompagnatrice de groupes : analyse de pratiques professionnelles (secteur social et éducatif)



Coach : développement personnel et professionnel



Consultante en bilans de compétences (Institut de Formation Sociale)





www.psychotherapie92.fr



Mes compétences :

Analyse de pratiques

Programmation neuro-linguistique

Coaching