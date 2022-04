Aline DESQUIRET

Madame, Monsieur,



Vous recherchez une collaboratrice organisée, rigoureuse, autonome et qui possède de bonnes qualités relationnelles.

Après 2 années d’expérience dans le domaine de l’intérim, je souhaite aujourd’hui mettre mes expériences et mes compétences au service de votre société.



Vous pourrez constater par la lecture de mon CV que j’ai exercé des missions très variées qui m’ont permis d’acquérir une expérience dans les domaines de la gestion administrative, financière et commerciale, du recrutement, de l’animation d’équipes et de l’organisation d’opérations de relations publiques.

Pour compléter ce profil, je précise que je maîtrise bien les outils informatiques.



Je suis dotée de bonnes aptitudes techniques mais aussi d’aptitudes plus générales : capacité à travailler en équipe, autonomie et organisation, sens des responsabilités et rigueur, grande capacité d’adaptation, sociabilité et bonnes capacités d’analyse qui me permettront d’entretenir avec les demandeurs d’emploi et les entreprises des relations privilégiées.



Mon CV ci-joint fait état des différents emplois que j’ai occupé.

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, et dans l’attente d’un prochain rendez-vous, je vous prie d’agréer,Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Informatique

Gestion administrative

Accueil