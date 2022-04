Jeune Chambre Economique DE SALON DE PROVENCE

La Jeune Chambre Internationale (JCI) est une ONG, principal mouvement de jeunes citoyens entreprenants.



En quelques mots:

- La JCE a 100 ans en 2015

- Présente dans près de 120 pays,

- Composée d’environ 200 000 membres âgés de 18 à 40 ans

- Une vocation : celle de réaliser des actions au service de la cité et de la société.

- Un mouvement non partisan et non religieux

- Organisation indépendante et ouverte à tous

- Reconnue pour ses actions et disposant d’un siège à l’ONU, Unesco et à la Chambre de Commerce Internationale.





La JCI incite ses membres à :



- Agir

- Se former

- Prendre des responsabilités

- Trouver des approches pratiques et innovantes aux problèmes civiques de l’époque

- Œuvrer dans la convivialité et l’échange



Sa Mission :



《 Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. 》



Sa Vision :



« Etre le principal réseau mondial des jeunes citoyens actifs. »



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement personnel

Animation de formations

Management

Communication