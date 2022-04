Aline DEVELOTTE

Actuellement en poste de Chef de projet création - Designer Junior depuis janvier 2012 suite à un stage de 6 mois au sein des Cristalleries de Saint-Louis en tant qu'assistante à Direction Artistique, designer junior.



Diplômée d'un Master 2 spécialisé dans le Management en Innovation Design et Luxe. avec mention TB et en tant que Major de promotion en décembre 2011.



Diplômée de l'Ecole Olivier de Serres (ENSAAMA) avec les félicitations du Jury en juin 2010 (DSAA Créateur concepteur option design de produit).







- Projet de diplôme 2010 : La porcelaine.

Comment revaloriser les caractéristiques particulières de la porcelaine?



Intégrée à la Manufacture Nationale de Sèvres pendant un an, j'ai pu développer mes propres idées en expérimentant cette matière capricieuse et aboutir à un projet composé d'un centre de table intitulé "Paysage de porcelaines" et d'une table "tenue de soirée".



Mes compétences :

Art

Artisanat

Design

Design produit

Direction artistique

Édition

Industrie du luxe

Luxe

Management

Merchandising

Visuel Merchandising