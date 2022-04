Aline DIOTISALVI

Bonjour

Depuis 1 an et demi, je suis passée d'Approvisionneuse de l'usine de SG PAM-PAM à Assistante d'Achats au service Achats Centraux de SG PAM.

Au sein de mon Entreprise, je travaille pour 6 acheteurs dans les rubriques suivantes :

- MRO (EPI, Pièces de rechange, Pompes, boulonnerie, hydraulique : vérins et autres, Hygiènes, colliers, raccords, etc...)

- Investissements - CAPEX

- Coquilles pour nos fabrications de tuyaux

- Sous traitance de pièces de fonderie, etc...



J'ai possibilié de faire des demandes d'offres pour tous produits qui sont ou ne sont pas sous contrat cadre, ou si problème avec nos fournisseurs actuels, que je retransmets à mes Acheteurs.

Puis, je crée ou modifie les contrats cadres entre SG PAM et les Fournisseurs à leurs demandes.



Je passe des commandes aussi.



N'ayant pas de connaissance en anglais, j'ai demandé une formation, et là, c'est pas évident, mais je m'accroche !



Donc, la porte est ouverte, pour une quelconque concurrence, si cela vous interresse !

A vous lire.

Bien cordialement.

AD