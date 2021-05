Aurélie LATTÉ (BERNARD)

Responsable Commerciale International au sein de la société Elemen (dont Craie Design est une marque) depuis 2011, je suis en charge du développement et du suivi commercial France et Export pour cette entreprise spécialisée dans la conception de postes de travail ergonomiques et des mobiliers de réunion/formation sur-mesure. Autres marques de la société Elemen : www.touchtime.fr et www.elemen.fr



Passionnée depuis toujours par les langues étrangères (trilingue anglais, espagnol + bases d'italien et de japonais), je me suis très rapidement tournée de la traduction vers le commerce international ce qui m'a permis de m'épanouir pleinement depuis une quinzaine d'années.



Après plusieurs expériences dans des PME de Loire-Atlantique où j'ai pu faire preuve d'une grande polyvalence commerciale (de l'administration des ventes à l'animation de réseau international en passant par le marketing), j'ai également rejoint en 2008 un Bureau d'Etudes (société Inovadis à Nantes, spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel). J'ai occupé pendant deux ans le poste de Coordinatrice Technique et Commerciale (Management d'une équipe de graphistes et de designers sur divers projets audio-visuels tout en coordonnant développement et production en Chine de produits distribués ensuite à l'international).



Mes compétences :

Design

Ergonomie

Poste de Travail

TMS