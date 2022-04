Aline DIOURY SCHMUTZ

Titulaire d un BTS secretariat direction et d une licence de lettres modernes, j ai travaillé comme assistante de direction dans de multiples secteurs d activites à Paris et Bordeaux.

Apres un long séjour comme bénévole dans un dispensaire de brousse puis comme enseignante de français dans un lycée franco haïtien pendant 3 ans en Haiti, j ai repris des etudes humanitaires et sociales qui m ont ameneée à voyager et decouvrir de nouvelles cultures (Burkina Faso et Benin notamment (Afrique de l Ouest)

Installee à la Réunion depuis 2005, j ai ete conseiller pedagogique , puis conseillere VAE au Rectorat

Je suis formatrice independante depuis 2010 avec comme principaux domaines de competence l accompagnement VAE (validation des acquis de l experience), les ecrits professionnels, les techniques de recherche d emploi et la preparation ecrite et orale aux concours administratifs de la fonction publique territoriale.

Depuis 2012, j' ai élargi mes champs de compétences : je m occupe principalement de l élaboration des dossiers RAEP ( écrit et oral) en inter ministériel.

Je participe aussi au projet de la fonction publique territoriale en matière de lutte contre l illettrisme (intervenante pour le CNFPT)







Mes compétences :

Techniques recherche emploi

Communication

Validation des aquis de l'expérience

Lutte contre l'illettrisme

Préparation concours oraux et ecrits