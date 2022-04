Aline DUBOIS-BENTALEB

L' année 2015 m'a permis de faire un point sur mon projet professionnel : j'ai réalisé des stages dans des services comme les RH, la comptabilité et la Paye me permettant ainsi de conforter mon choix de rester dans le secteur commercial .



Disponible immédiatement, j ai mis à profit le temps de ma recherche d'emploi pour passer un BTS Négociation et Relation Client grâce à une VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) dont je viens de recevoir la validation en mai 2016.

Ce diplôme me permettant de faire reconnaître mes 15 ans d'expérience professionnelle comme commerciale.



Je désire intégrer une structure qui me permettra de mettre à profits mes expériences et d évoluer en son sein : persévérante, dynamique, curieuse, j'aime écouter, conseiller les personnes afin de leur proposer la solution la plus pertinente à leurs besoins.



Mes compétences :

Rigoureuse

Vente

Dynamique

Microsoft Office

Appels d'offres

Prospection