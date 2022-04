Aline DULAURENT

Bonjour,



Avec mes 7 années d'expériences dans le domaine du secrétariat, je suis à la recherche d'un poste d'assistante polyvalente (secrétariat - commerce - comptabilité - ressources humaines), à Toulouse.



Titulaire d'un Titre Professionnel d'Assistante de Direction de niveau III, je souhaite rejoindre une équipe sérieuse.



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter par e-mail.



Mes compétences :

Effectuer l'accueil physique et téléphonique d'une

Coordonner le planning d'une équipe et fixer des r

Communiquer des informations utiles à l'activité d

Produire des documents professionnels

Assurer l'administration des achats et des ventes

Régler les litiges administratifs ou commerciaux d

Actualiser des tableaux de suivi et présenter des

Identifier, vérifier, comptabiliser les documents

Comptabiliser les documents bancaires et suivre la

Justifier les soldes des comptes et rectifier les

Assurer le classement des documents et l'archivage

Rectifiers

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel