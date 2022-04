Aline DUMONT

Mes formations initiales et continues :



initiales:



2001-04 Notariat en alternance (chambre des notaires)

2000 Maîtrise de droit privé (droit commercial,

des sociétés, du travail, droit civil)

Faculté de droit à Strasbourg, mention AB 1996 BAC L1 section anglais international, Lycée International des Pontonniers, mention AB



Continues :



2010 Comptabilité Générale et Comptabilité Analytique, CEGOS

2010 Anglais (conversation) Confluence Alsace

2010 Allemand (débutant +) confluence alsace

2010 Espagnol (débutant ++)confluence alsace

2006/07 Management : YIN PARTNERS (niveau 1 et 2)

2007 Anglais : INLINGUA (conversation)







Ci dessous mes principales compétences professionnelles :



MANAGEMENT

Encadrer des équipes(cadres et employés)

Participer au comité de Direction (rattachée au Directeur Général)

Participer au déploiement de la politique générale de l’entreprise

Gérer des activités RH : plan de formation, recrutement...



GESTION ET PILOTAGE

Réaliser le reporting avec le contrôleur de gestion

Mettre en place des outils de pilotage pour les chefs de service

Participer à l’intégration du service qualité et satisfaction client



CONDUITE DE PROJETS

Organisationnels : Participation au redressement d’une Business Unit, fusion de services, sujets transversaux (RH/Finance/Production/Commercial)

Informatiques : Up grade d’une GPAO, création du site Internet de la société, Intranet dédié pour les clients



RELATION CLIENTS / FOURNISSEURS

Mise en place de partenariats (fournisseurs, sous traitants, concurrents)

Création d’audits internes et externes

Enquêtes de satisfaction clients et déploiement de plans d’actions.

Prise en charge des appels d’offres dédiés aux nouvelles offres (call centers..)

Implantation de systèmes et d’outils de fiabilisation des commandes, des suivi de production et commerciaux.



JURIDIQUE

Analyse et rédaction de contrats : baux, contrats de maintenance, de vente…

Conseil : droit de l’environnement, du travail, civil.

Recrutement : en direct et via les réseaux d’agences d’intérim ou cabinets





Renseignements complémentaires :



Informatique Excel, Word, Powerpoint, systèmes GPAO, SAP (module achat et stocks)



Langues Anglais : courant écrit et oral

Espagnol : intermédiaire écrit et oral

Allemand : intermédiaire oral



Mes compétences :

audit organisationnel

satisfaction client

relation client

encadrement

juridique

management

pilotage

qualité