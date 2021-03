Aline DUNEAU

Bienvenue sur mon profil !

Ingénieur de formation, avec une spécialisation en production et organisation industrielle, j’ai réalisé un parcours professionnel riche et diversifié sur des fonctions de production, organisation, qualité, conseil, développement de marchés, recrutement, et formation.



Mes activités favorites sont toujours dans ce triptyque : structuration d'activités, pilotage de projets et accompagnement individuel et de groupes.



Mes coordonnées vous sont accessibles directement : aduneau@cesi.fr, je reste à l’écoute de vos propositions ; je suis convaincue de l’intérêt et l’importance de croiser les réseaux.

Mes compétences :

Agroalimentaire

Amélioration continue

Recrutement

Formation

Ingénierie