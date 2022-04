Aline DUZERT

J'ai une vie de famille tout à fait normale , ma fille m'a donnée trois superbes petites filles avec lesquelles je passe de super moments ,

Je m'en occupe de temps en temps et je reconnais que j'oublie le temps et les ennuis lorsque je les aies .

J'adore voyager et gouter à la cuisine de tous les pays visités car j'adore cuisiner et recevoir

Je fais aussi du benevolat

Suis discrete , genereuse



Mes compétences :

Perseverance

Rigueur