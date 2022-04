Aline EREDIA

PUBLICATIONS



- Mémoires

« Études des practiques info-communicationnelles émergentes : vers une Communication Soutenable ? » (2012 – Bac+5 en France)



« Les enfants, la Consommation et des Relations publiques: risques de la Communication instrumentale avec le public des enfants» (2010 - Bac+5 Brésil)

•6th Annual Communication Graduate Caucus Conference-Neglected Media (2011-Canada)

•ANZCA Conference. Communication on the edge: shifting boundaries and identities (2011-Australie)



- Articles

« Communication Durable: de la Responsabilité à la Durabilité » (2011)

•International Conference On Sustainable Intelligent Manufacturing (2011-Portugal)



« Processus d’identification des enfants envers les marques » (2009-2010)

•Colloque Internationale de l’Iniciation et de la Production Scientifique de l’Université de São Paulo (2010-Brésil)



« Sur Internet, je suis beaucoup plus cool - Les usages de l'Internet et la formation des identités virtuelles dans différents groupes d'âge » (2008)

•Congrès Iternational Intercom Jr. (2008-Brésil)

•XI Congrès de l’Initiation et de la Production Scientifique de l’Université Metodista (2008-Brésil)









PRIX ET CONCOURS



2011 - Indiquée au « Postgraduate Student Nobel Prize » à l’ANZCA Conference – Communication on the edge: shifting boundaries and identities (Australie)



2009 - Equipe classée 3e au Prix Universitaire Aberje

- Association Brésilienne des Entreprises



2007 -Troisième au concours public pour le PROCOM

- Fondation de Protection et Défense des Consommateurs



2006 - Onzième au concours des Relations Publiques à l'Université de São Paulo

- Septième au concours Droit de la Pontíficia Universidade Católica



