Laurence HEREDIA

Manager l'intelligence et travailler la cohérence de l'identité de marque sur tous les supports



• Global brand design : Packaging, digital, vidéo, 3D, design produit, PLV, motion design, photo

• Identité visuelle des marques du groupe Wonderbox

• Coordination du studio de création et de production : Gestion de ressources, des plannings et des outils de production, contrôle qualité



Mes compétences :

Direction artistique

Multimedia

IHM

Graphiste

Design

Formation

Studio graphique

Management

Communication

Production

Global brand design