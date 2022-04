Aline ESQUERRE

Années 80: je débute dans la formation en collaborant avec la CEGOS et BOSSARD CONSULTANTS FORMATION

Je me forme en AT, PNL et plus particulièrement en Hypnose Ericksonienne, aux Etats Unis avec Anné Linden.

J'interviens en Formation,et Coaching pendant 20 ans, pour mes clients Entreprises , ONG et dans le secteur social, sur le Management,Relation client,Négociation, Formation de formateurs , Team building et Communication interculturelle.

Mon activité se répartit autour de trois axes:

- la dimension interculturelle dans le travail social : j'interviens pour les Centres Sociaux dans le 93, lesBouches du Rhône

- L'accompagnement des équipes d'intervenants du secteur social et santé: régulations d'équipes, analyses de pratiques

- Et la Psychanalyse, que je pratique dans mon cabinet à Uzès et à Nimes et au sein de l'Ecole de la Cause Freudienne







