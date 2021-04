Marie-Thérèse CHEDEVILLE

Depuis : conseil aux créateurs d'entreprises.



2015 : développement commercial d'une application liée à la santé.



Année 2013-2014 : Mission d'accompagnement à la mise en place d'une base de données d'archives sur la spoliation.



avril 2011 : Conception, Stratégie et Rédaction en Chef de Tous Optimistes. 25000 visiteurs en 5 semaines...

http://www.tousoptimistes.fr



2010/2011 : Accompagnement du projet de site de e-commerce des libraires indépendants

Plan de Formation des libraires dans toute la France.



Blog perso :http://www.mtchedeville.com



2007/2009 : Gestion de l'identité personnelle sur le Net.

Fondatrice de Talentsbooster - Le site de présentation professionnelle : http://www.talentsbooster.com



2006/2007 :

Etudes et conseils sur le e-commerce et les e-enchères.

Auteur du livre J'eBay, J'eBay pas (septembre 2006, éditions Léo Scheer)



Consultante en nouvelles technologies, missions, expertises au sein de ma société Monzague depuis 2004.

12 années d'expérience sur Internet (tendances, consommation, usages...)



Mes compétences :

Branding

Branding Marketing

COMMERCE

Contrefaçon

E commerce

identité numérique

Marketing

marketing viral

NTIC

Optimisme

Personal branding

Stratégie

Veille

Veille stratégique