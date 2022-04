Dominique PUJO

Professionnelle confirmée bénéficiant d’un parcours au sein de groupes internationaux de notoriété (GE Healthcare, GE Capital, UPS, Computer Sciences Corp.), dans des secteurs d’activité (industrie, services, conseil) et des fonctions (marketing, RH, communication) variés, aux niveaux France, Europe et Corporate, je dispose d’une très bonne connaissance des entreprises et de leurs métiers clés me rendant apte à comprendre leurs enjeux et leur apporter une vraie valeur ajoutée dans toutes les dimensions du développement RH et la conduite de missions de recrutement sur-mesure.



Mon expérience globale m'a permis, en outre, de cultiver mon goût pour l’international et ma sensibilité multiculturelle.



Dotée d’un excellent relationnel et d’une forte curiosité intellectuelle, habituée à travailler en anglais, au contact d’interlocuteurs variés et de haut niveau, je souhaite m'investir dans le développement d’une entreprise au cœur des relations humaines.



Mes compétences :

Communication d'entreprise

Développement commercial

Transport

Logistique

Cosmétique

Marketing produit

Approche directe

Recrutement

Conduite de projet

Prise de décision