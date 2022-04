Dépasser ses difficultés scolaires et retrouver le plaisir d'apprendre (avec ou sans trouble de l'apprentissage), apprivoiser ses émotions, identifier les champs professionnels dans lesquels s'épanouir (bilan d'orientation), comprendre et apprivoiser sa précocité/son haut-potentiel, comprendre son enfant et devenir un parent positif.