Aline ETHIOUX

Forte d'une expérience de 10 ans dans l'Imprimerie et de 13 ans dans une photogravure, je souhaite aujourd'hui faire évoluer ma carrière.

L'expérience acquise au cours de ces années m'a permis de -valoriser ma capacité à encadrer et motiver une équipe, -de prendre en charge un service commercial et pré presse pour développer auprès des clients et prospects, par une démarche dynamique et méthodique, une offre complète de la chaîne graphique, -de rechercher et choisir les partenaires externes (audits), -gérer et coordonner les dossiers en étroite collaboration avec les fournisseurs et les imprimeurs (administratif, faisabilité poussée avant lancement en production, gestion du planning), -d'établir et d'optimiser de nouveaux process de fabrication en participant aux réflexions sur les changements technologiques des ateliers, -d'identifier et négocier les meilleurs services et fournitures.

Travailler à l'échelle internationale représente pour moi un attrait supplémentaire ; deux mois aux U.S.A. pour un Transitaire et neuf mois en Tunisie pour une création d'entreprise m'ont permis de développer mon ouverture sur des cultures différentes et ma capacité à m'adapter et interagir au sein d'équipes variées.

Alliant des capacités techniques et commerciales, particulièrement déterminée, j'envisage mon évolution au travers d'un projet cohérent et inscrit dans une véritable dynamique de progrès.