Aline FAIVRE-DUPAIGRE

Depuis Janvier 2002 Assistante du Change et du Configuration Manager – Commission Européenne (Luxembourg) Direction Informatique



CHANGE MANAGEMENT

- Elaboration, évaluation et amélioration de la procédure selon les Best Practices ITIL,

- Maintenance de toute la documentation relative au Change Management,

- Suivi journalier des « change requests », assistance dans les différentes étapes de la procédure,

- Définition et calcul d'indicateurs de mesure (KPI et KGI),

- Analyse et rédaction de rapports trimestriels et annuels (Management Dashboard),

- Organisation, suivi et coordination de groupes de travail (Change Advisory Board, Comité Editorial, Groupe Procédures),

- Participation à la définition des besoins d'un outil automatique de suivi.



CONFIGURATION MANAGEMENT

- Elaboration et rédaction de la procédure selon les Best Practices ITIL,

- Assistante pour la définition du design de la Configuration Management DataBase (CMDB) et des attributs associés,

- Mise à jour de la CMDB,

- Organisation, suivi et coordination de groupes de travail (Configuration Management Board),

- Définition et calcul d'indicateurs de mesure.



SERVICE LEVEL MANAGEMENT

- Négociation, suivi et coordination des contrats d’hébergement (Service Level Agreement) de systèmes d’information avec les Directions Générales de la Commission,

- Rédaction d’une convention et des procédures associées, entre la Commission et les institutions européennes sur l’utilisation du système « paie ».



INCIDENT MANAGEMENT

- Elaboration et rédaction de la procédure,

- Coordination de l’équipe « Incident Management » (3 personnes) et reporting.



GESTION DE PROJET

- Elaboration du descriptif fonctionnel et technique du Data Centre dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment sécurisé de type « Bunker »,

- Evaluation et suivi de l’étude sur la continuité de service (Business Continuity Management Plan).





DEXIA BIL (Luxembourg) - Juin - Novembre 1999

Assistante Chargée de communication - Service Projets et Coordination Internationale (stage)

Marketing direct et communication externe

- Mise en place d’opérations avec les filiales internationales,

- Elaboration de brochures / fiches techniques, gestion du nouveau matériel d’information,

- Veille concurrentielle.



Mes compétences :

Change Management

Communication

Configuration management

Documentation

ITIL

Management

Technical writer

Writer