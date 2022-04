Aline FALLOURD

Après deux années de classe préparatoire littéraire, j'ai suivi pendant trois ans un magistère en aménagement du territoire et urbanisme au Centre d'Etudes Supérieures en Aménagement de Tours (devenu le département Aménagement de Polytech Tours), puis pendant un an un Master professionnel de Management Public.

j'ai intégré un premier bureau d'études dans les Deux-Sèvres (travail sur des cartes communales et PLU), puis un second à Poitiers (missions d'élaboration et révision de PLU et cartes communales, d'études de programmation urbaine et architecturale, d'études préopérationnelles et permis d'aménager).

J'ai rejoint en octobre 2015 la délégation Urbanisme Ouest de G2C Territoires au poste de chargée d'affaires. J'ai en charge l'élaboration ou la révision de PLU communaux et intercommunaux, assistée par des chargés d'études que je co-encadre, ainsi que la réponse aux appels d'offres.