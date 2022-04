Sylvain MICHEL

-- Attaché territorial --



J'ai suivi un cursus en aménagement du territoire et en sociologie urbaine au cours duquel je me suis plus spécifiquement intéressé aux questions de logement, de planification et de politique de la ville. J'ai dans le même temps développé un compétence particulière dans la gestion et la mise en œuvre de systèmes d'information géographique.







Compétences informatiques

SIG/cartographie : Map –Info et ARC-GIS/ARC-EDITOR (Très bon niveau), suite IMAGIS (Imacad, Imaplu, Minivue) en tant qu'administrateur, QGIS

CAO: Autocad (bon niveau), ALLPLAN

Dessin : Illustrator, Photoshop

Bases de données : Access et ooo.Base (SQL)

Programmation: Python, VB, Html, JavaScript, Css

Bureautique : Word, Excel, Power Point, Publisher, Impress.js



Anglais: Très bon niveau



Mes compétences :

Cartographie

Urbanisme

Politique de la ville

Aménagement du territoire

Planification