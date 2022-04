Sylvain MICHEL

Je suis quelqu'un appliqué, d'ambitieux et de tenace. Passionné par les nouvelles technologies et les opportunitée qu'elles offres dans la science comme dans l'ingénierie (principalement médical) . Extrêmement intéressé aussi par les hautes-technologies et particulièrement les NBIC. Je reste cependant riche des contact humain très curieux et intéressé par le management et le consulting. Les valeurs humaine sont selon moi d'une grande importance surtout dans ces domaines qui sont parfois controversés. Je suis actuellement étudiant à l'Icam site de Toulouse dans le cycle apprentissage avec Getinge Lancer de Getinge group



Mes compétences :

Catia v5

CES edupack

Microsoft Excel

Microsoft Word

SolidWorks

Freeplane

Microsoft PowerPoint

GANTT Project

Permis B

Kingsoft office

Skype

Google drive

Visual Basic

Codeblocks

Brevet d'intiation aéronautique 1er degré

Permis A1 et A2

Conception mécanique

Automatisme et informatique industrielle

Organisation industriel

Construction electrique

Etude de système technique

Python

Implantation d'atelier