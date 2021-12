Komi Boniface ODAH

Professeur en Biotechnologies et Physiologie Végétales, Amélioration des plantes, Santé des Plantes, Adaptation des plantes aux changements climatiques, Production végétale, Culture Bio

Doctorat reconnu en France et dans l'UE

Axe de Recherche:

Amélioration Génétique Végétale,

Biotechnologies et Conservation des ressources phytogénétiques d'intérêt

Transgenèse Végétale

Culture Cellulaire en milieu liquide ou gélose

Production Végétale massive

-Enseignant-Chercheur des Universités

Cours de Physiologie végétale et de biotechnologies, niveau 1 et 2 cycle , master 1 et 2 ; encadrer des étudiants en amélioration de plantes et production.

-Chercheur en Biotechnologies ou Amélioration Génétique Végétale

J'ai travaillé sur la transgenèse végétale de l'Eucalyptus.

J'aime le contact humain et le travail en équipe.

Referee for African Journal of Biotechnology (USA)



Actuellement Enseignant à lÉcole des Ingénieurs ICAM - DynaMéca, École de Production



Quelques Publications récentes:



Mes compétences :

Enseignement supérieur et recherche

Anglais courant

Partage des connaissances

Referee for International Journal

Maitrise de l'outil informatique et bureautique

Bon relationnel Autonome

Recherche scientifique

Enseignement

Biologie et Biotechnologies Végétales

Recherche/ Travail en équipe/ Projet

Enseignement Universitaire

Publications scientifiques courantes

Biologie végétale

Analyser écouter réfléchir agir