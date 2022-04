Aline FEBVRE

De formation Bac+2 en DUT GEA (Gestion des entreprises et administrations) avec une option en Comptabilité-Finance, je suis opérationnelle et dispose d'une expérience très significative en tant que comptable fournisseurs.

Je suis autonome, rigoureuse et dotée d'un bon relationnel pour travailler dans un environnement exigeant.

De plus, je maîtrise le Pack Office et utilise quotidiennement des progiciels type SAP.



Mes compétences :

Sens de l'organisation

Travail en équipe

Fiable

Adaptabilité

Rigueur