Aline FERRANT

Mon parcours essentiellement réalisé dans les services commerciaux en presse magazine m’a permis d’acquérir une grande polyvalence dans mes fonctions liant le développement commercial stratégique, le management d’équipe, le marketing, l’e-marketing, et la communication.



Depuis plus de 15 ans, je définie des stratégies marketing et commerciales et je développe et fidélise des portefeuilles grands comptes.



J’optimise les performances commerciales de mes équipes sur des marchés en difficulté en apportant une réflexion sur des axes de développement potentiels.



Mes principales compétences : Organiser, Communiquer, Diriger, Analyser, Réaliser, Conseiller, Vendre, Négocier.



Mes compétences :

Négocier des partenariats grands comptes

Diriger un projet dans son ensemble

Marketing

Négociation commerciale

Management commercial

Conseil commercial