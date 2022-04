Aline FIANI

Avec une solide expérience en Marketing et en Communication dans les services, je suis aujourd'hui en recherche active d'une nouvelle mission passionnante, polyvalente et si possible dans un nouveau secteur d'activité. Ouverte aux innovations et à l'international (quadrilingue), je souhaite découvrir d'autres univers : n'hésitez pas à me contacter pour échanger !



Mes compétences :

Marketing

Communication

Commercial export

Management

Export

International

Allemand

Italien

Traduction anglais français