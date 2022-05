Philippe FIANI

Je suis responsable de la R&D et du Bureau d’Etudes (BE) à Sherpa Engineering. Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, je me suis spécialisé en Automatique avec une première partie de carrière à ADERSA, Société de Recherche sous Contrat spécialisée dans le pilotage des systèmes technologiques et pionnière dans la Commande Prédictive à Base de Modèle.

J'ai ensuite rejoint Sherpa Engineering en 2004 pour m’occuper dans un premier temps de l’activité d’automatique puis de l’activité autour de la Pile à Combustible avant de prendre en charge la R&D puis le BE.