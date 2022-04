Aline FLORAND

Je viens d'achever une formation de Secrétaire Médicale en CIF à l'Ecole PIGIER Parias 19 ème. Dans ce cadre j'ai effectué un stage de 6 semaines à l'hôpital Saint Louis paris 10 ème au service d'Immunopathologie.

J'ai acquis une bonne formation en terminologie médicale, prise de notes, frappe de compte-rendus, accueil et gestion des dossiers patients.

Auparavant je suis restée assistante administrative polyvalente pendant 8 ans dans une société d'import export située à Paris mais travaillant avec la Chine.

Mes principales tâches étaient l'accueil téléphonique en anglais et en français, la réception, expédition des colis au national et à l'international, la négociation des contrats, tenue des plannings,..

La transmission des données antre les 3 bureaux; Paris, Montpellier et Shenzhen est aussi une tâche essentielle. A cela s'ajoute les demandes de visas, légalisation de documents, réservations, gestion des fournitures, répartition des échantillons entre les différents services, prises photos, relecture d'ozalydes, archivages et suivi des stocks d'échantillons.

Prise photos et contrôle des échantillons, envoi aux clients.

Organisation des foires de Bologne et Frankfurt. Réservation hôtels, restaurant, stands, location voiture, avion...



Mise en place des dossiers fabrication jouets.

Soutien au service logistique: Vérification des rapports de dépotage et élaboration des bons de livraison.

Rédaction des fiches de sécurité des produits pour les éditeurs.

Bons de commande.

Archivages et suivi des stocks d'échantillons.



