François-Xavier GUERIN

Avocat en contentieux et en conseil (depuis janvier 2006) - droit des affaires et droit du travail.

Cabinet PLACKTOR Avocats.



Droit des sociétés (LBO, opérations en capital, suivi juridique de la vie des sociétés, négociation et rédaction de pactes d'actionnaires, gestion de conflits entre associés, ...) ;

Rédaction de contrats ;

Droit commercial (responsabilité, relations clients/fournisseurs, concurrence déloyale, procédures collectives, baux commerciaux, mise en oeuvre de GAP, contentieux entre associés,...)

Droit du travail (procédure prud'homale, conseil relations individuelles de travail, négociation de départ)



