Mes capacités d'analyse et d'organisation m'ont offert des perspectives engagées sur plusieurs thématiques, liées tantôt à la qualité de l'eau, tantôt à la mise au point et à l'utilisation avancée des postes informatiques et d'automates de laboratoire.



Exercé en licence sur les métiers de l'eau, mon profil est assorti de compétences à la fois médicales et environnementales.



Je me suis forgée dans le domaine du laboratoire d'analyses médicales une solide expérience.

J'en suis un représentant CE et CHSCT.



Restant alerte, et ouverte sur un choix à même de conforter mon expérience dans la durée.



Aline GARDE

Agent de maîrise en analyses biologiques, biochimiques, eau et environnement

Secouriste AFGSU niveau 2, préleveuse



PS : Cursus abrégé : UFR Pharmacie / DUT Analyses Biologiques et Biochimiques / Diplôme d'Enseignement Professionnel Spécialisé en Sciences et Techniques de l'Eau / CHSCT / CE



Mes compétences :

Biologie

BPL

Média

Chimie

Environnement

Eau

Cartographie

Santé

Statistiques