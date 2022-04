Aline CARPE

Diplômée de l'ESIEE management (anciennement ISTM), une école alliant techniques de l'ingénieur et sciences du management, j'ai eu un début de vie professionnelle particulièrement diversifié.

Parmi mes différentes expériences, j’ai eu l’opportunité de mettre en pratique mes connaissances en management dans le cadre de gestion de projet et d'équipe, ainsi que mes compétences techniques au sein du laboratoire d'analyses métallurgiques de SNECMA comme responsable de la sous-traitance.



Le domaine des matériaux m'attire tout particulièrement et c'est pourquoi je cherche à rejoindre une grande société où l'inovation technologique est très présente. L'aéronautique regroupe tout ce que j'attends du milieu dans lequel je veux évoluer, tant par ses technologies que par ses méthodes de travails et ses cycles de productions plus souples et plus longs qui permettent une plus grande autonomie.



Mes compétences :

Qualité