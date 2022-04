Guillaume GOUPIL

Bienvenue!



Actuellement gérant de la société CrossDev Consulting, j'effectue diverses missions en clientèle autour des technologies .NET. Parallèlement je m'intéresse aux technologies et architectures permettant d'effectuer des développements Cross-Plateform, le but étant de permettre à une application ou un SI de cibler un maximum de plateformes (Windows / MAC OS / iOS / Android / HTML Responsive) en évitant une disparité des technologies utilisées.



Mon parcours professionnel, se constitue essentiellement de développements d'applications (Back-office, Front-office) dans différents domaines, tels que la dématérialisation de titres et la finance, avec des technologies comme .Net, C#, SQL Server, Nhibernate reposant sur des architectures multi-bases / multi-serveurs.



Mes développements m'ont donc permis d'acquérir une certaine expérience dans la conception d'applications client-serveur découplées, évolutives, maintenables, fiables et performantes.



Mes postes m'amènent à côtoyer différents aspects d'un projet informatique: la gestion de projet, la définition d'architecture technique, le développement, les tests, la gestion concurrente de versions, la mise en production, la maintenance applicative et la migration de données.



Ingénieur motivé, j'aime travailler en équipe et faire face aux aléas du cycle de vie d'un projet.



https://www.crossdevconsulting.com



Mes compétences :

SQL Server

C#

Architecture logicielle

JIRA

SQL

Chef de projet

Développeur

Offshoring

Finance de marché

Méthode agile