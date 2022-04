Aline CARPENÉ

Actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'art, de la culture et du patrimoine, je continue de perfectionner les diverses cordes que j'ai à mon arc, dont l'écriture et la photographie.

Je pense à monter mon entreprise dans le domaine de la photographie et de la gestion d'événementiels.

Je possède un master en histoire de l'art, spécialisé dans le domaine régional et contemporain.

J'ai également une grande expérience dans le monde de l'animation, notamment en tant que directrice.



Mes compétences :

Photographie

Formatrice

Arts

Gestion de projets

Gestion d'équipes