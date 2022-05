Morgan BARBERON

J’ai occupé la fonction de chargée de ressources documentaires pendant cinq années au Canopé de l’académie de Grenoble, site de Bourgoin-Jallieu. Mon poste consistait en la prise en charge de la médiathèque. A ce titre, j’élaborais la politique d’acquisition, assurais les activités documentaires, l’accueil, le conseil et l’accompagnement des utilisateurs. J’avais pour mission également de créer des ressources pédagogiques et didactiques (bibliographies, malles thématiques en littérature jeunesse, animations de formations…) pour les équipes d’établissements scolaires.

Dernièrement, j’ai occupé la fonction de gestionnaire de licences d’entrepreneur de spectacles vivants au sein de la Direction régionale des affaires culturelles. Intégrée à la cellule réglementation, transversale au pôle création artistique et développement des publics, je gérais le suivi des demandes de licences (instruction, présentation et organisation des commissions consultatives régionales, préparation et envoi des arrêtés d’attribution, de renouvellement ou de retrait). Je conseillais les structures (associations, SARL, particuliers, communes…) par téléphone ou en face à face pour la constitution de leur dossier et je les renseignais sur la législation et la réglementation du droit du travail dans le spectacle vivant.

Je traitais également les déclarations de spectacles occasionnels, les déclarations d’activités pour les entreprises non établies en France et je préparais les avis concernant le travail des enfants dans le spectacle vivant. J’assurais également la mise à jour de la base licence et le classement des dossiers.



Mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir polyvalence et sens des priorités. J’ai développé mes qualités relationnelles auprès d’un public varié. Dotée d’un réel sens du service, je dispose de bonnes qualités d’écoute et d’analyse.



Mes compétences :

Informatique documentaire

Accueil physique et téléphonique

Logiciel documentaire

Histoire de l'art

Techniques de vente

Art

Recherche documentaire

Connaissance du système éducatif

Service client

Développement commercial