Frédérique FANTUZZO

Passionnée par les musées et l'histoire depuis mon enfance, j'ai suivi des études d’histoire (DEA) et histoire de l’art (licence) qui m’ont conduit à me spécialiser dans la mise en valeur du patrimoine culturel (DESS patrimoine).



Lors de mon stage de fin de diplôme de DESS au musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, j'ai pu, en tant que collaboratrice du commissaire, travailler sur la conception muséographique et scénographique de l’exposition temporaire "L’or de Tolosa". J'ai participé également à la rédaction de certains panneaux de l’exposition, ainsi qu’à la correction et au suivi de réalisation du catalogue. Enfin, j'ai élaboré et réalisé le dossier de presse. J'ai été ensuite chargée par ce même musée de la muséographie de l’exposition temporaire "Terres d’Italie. Collection de vases étrusques du musée Calvet d’Avignon". Là encore, je me suis exercée à la gestion de projet muséographique. J'ai même conçu et réalisé l’affiche de l’exposition. Ces deux expériences m'ont permis de développer mes premières compétences en gestion de projets, et de mieux cerner le fonctionnement et les besoins du musée en termes de médiation.



Pendant quatre ans, J'ai été chargée de la conception, gestion et organisation de projets muséographiques (expositions, parcours d’interprétation) au sein de l’atelier AMS, Architecture, Muséographie, Scénographie, dirigé par Marc RAYMOND, architecte dplg, et scénographe à Toulouse. J'ai travaillé ainsi sur environ 16 projets muséographiques. À travers cette diversité d’affaires, j'ai pu me faire une idée de la collaboration sur un projet de médiation entre structures culturelles publiques (maîtrise d’ouvrage) et entreprise privée (maîtrise d’œuvre). J'ai évalué les difficultés de gestion de tels projets, la complexité de coordination de tous les intervenants et les complications budgétaires que peuvent rencontrer ces structures culturelles.



Aujourd'hui, je suis "demandeur d'emploi". Je suis intéressée par un poste dans le service exposition d'un musée ou un poste de médiateur du patrimoine dans une structure culturelle de ma région (Midi-Pyrénées).

Par ailleurs, je songe à proposer mes compétences en freelance, mais pour l'instant mon projet n'est qu'au stade de l'idée.



Mes compétences :

Documentaire

Ingénierie

ingenierie culturelle

Médiateur

Patrimoine culturel

Recherche

Recherche documentaire

Recherche iconographique