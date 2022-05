Patrice COURCELLE

PEINTURES ET ILLUSTRATIONS



Nous réalisons des œuvres de haut niveau pour les musées, les collections privées et l'édition. Dans ce chapitre, la période de l'expertise s’étend jusqu’à certains conflits du 20e siècle, à savoir la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, le Vietnam, l'Irak et l'Afghanistan. Nous avons une réputation internationale concrétisée par la publication de plus de 70 livres et plus de 150 articles écrits ou illustrés, jusqu’à présent, chez les meilleurs des éditeurs spécialisés belges, français et britanniques.



CONSULTANCE



Nous proposons une expertise et des conseils pour les musées, le cinéma, la télévision et toutes sortes de spectacles sur les armées européennes dans les 17e, 18e et 19e siècles (formation technique et combat, les uniformes, l'équipement, les armes, les habitudes et la vie quotidienne, etc ...), en nous concentrant principalement sur les conflits de la Révolution française, le 1er Empire et Waterloo. Nos connaissances se porte jusqu’aux détails poussés (coupes d'uniformes et de l'équipement, des matériaux, etc ...) et l’iconographie militaire contemporaine. Nous avons les contacts les meilleurs artisans pour la reconstitution de pièces sur les armées européennes au 17ème, 18ème et les guerres de la Révolution française, le 1er Empire et Waterloo. Si souhaité, nous organisons le suivi des artisans. Note: Notre expertise est exclusivement scientifique et culturelle. L’estimation de prix d'antiquités n'est pas notre affaire.