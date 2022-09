Aline GARDE (PODEVIN)

Volontaire et appliquée, j'ai une préférence pour les postes de qualiticiens en LABM et voire pour ceux qui me permettraient d'avoir un intérêt général dans l'environnement.



Mes capacités d'analyse et d'organisation m'ont offert des perspectives engagées sur plusieurs thématiques.



Mes premiers pas sur les impacts / enjeux environnementaux en entreprise (INRS, VEOLIA, Directions Départementales Agriculture et Foret, MONSANTO, CAVAC) m'ont permis d'acquérir des compétences en HPLC, en cartographie, en statistiques déductives et inductives, puis sur le terrain en autonomie, et enfin dans la mise en place d'un portail extranet ainsi sa hotline de service aux utilisateurs.



Mes pas suivants m'ont amené au LABM vers l'utilisation avancée d'automates de laboratoire, et aussi en accueil, secrétariat et prélèvement.



J'ai ensuite participé à la mise au point de nouveaux automates et aux audits COFRAC avec le service qualité. J'ai reçu des formations complémentaires qui m'ont permis d'étendre mes compétences.



Actuellement j'évolue en tant que qualiticienne dans le support technique, via le pilotage de processus, avec le système de qualité COFRAC en LABM. Les niveaux d'exigence sont analytiques, rédactionnels, relationnels, organisationnels.



Je me suis donc forgée dans le domaine du laboratoire d'analyses médicales une solide expérience.



J'en suis aussi une représentante CSE et CSSCT, intéressée dans les pratiques de prévention des risques et d'amélioration continue.

Mes capacités et mon investissement sont réels.



Aline GARDE



Agent de maîtrise en analyses biologiques, biochimiques, eau et environnement - Qualiticien polyvalent



Cursus abrégé : DUT Analyses Biologiques et Biochimiques / Diplôme d'Enseignement Professionnel Spécialisé en Sciences et Techniques de l'Eau / Certificat de capacité au prélèvement sanguin / Secouriste AFGSU niveau 2 / CSCCT / CSE / Normes 15189 ISO14001 / VBA / Qualité et prélèvements d'eau - air - surfaces / Validation de méthodes du plateau technique sanguin / Processus Hygiène & Sécurité - Bactériologie - Mycologie



Mes compétences :

Biologie

BPL

Média

Chimie

Environnement

Eau

Cartographie

Santé - H&S

Normes

Statistiques

Prévention

Supervision analytique