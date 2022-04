A la recherche d'un emploi,

N’hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition pour tous renseignements et vous faire parvenir mon CV





MAIL : aline.mm@free.fr



Mes compétences :

Aluminium

Bâtiment

Désenfumage

ECLAIRAGE

Mécanique

Second oeuvre

Sécurité

Sécurité incendie

Sage Accounting Software

Paint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet