Aline GEFFROY

Bonjour,



Diplômée d'un master en communication au CELSA, je suis actuellement consultante sur les médias sociaux, au sein d'Isobar, où je suis en charge de comptes aussi variés que SFR ou Baileys. Je travaille également sur de nombreuses problématiques New Biz, et encadre des CM juniors.



Précédemment, j'étais CM chez NMDDB PR, où je gérais les stratégie social media des différents clients de l'agence.







Passionnée par le web 2.0, j'ai rédigé un mémoire intitulé " Des blogs aux podiums : l'influence des blogueurs et du web 2.O dans la mode aujourd'hui."





Retrouvez- moi dès maintenant sur Twitter @AlineGeffroy, mais aussi sur Pinterest, Tumblr, et bien entendu... Facebook !





A bientôt !!



Mes compétences :

Intranet

Web 2.0

Social media

Relations Presse