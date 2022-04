Aline GÉRARD

Actuellement en poste depuis 6 ans en tant que responsable du service collecte des ordures ménagères et des déchetteries, dans une communauté de communes.

Lors de mes études, j’ai étudié la problématique et les techniques de gestion des déchets que ce soit en BTS « Hygiène Propreté et Environnement » et de ma licence professionnelle « rudologie ».A l'occasion de stages, j’ai travaillé dans un centre d’enfouissement au Canada et dans une usine d’incinération de déchets dangereux.

De nature organisée et pragmatique, je dispose également d'un très bon sens du relationnel qui me permet de travailler en équipe. Cette partie du travail m'a servi à mettre à profit mes connaissances et capacités de gestion de la personne.



Mes compétences :

