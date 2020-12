Matthieu LEBRUN

Je travaille actuellement chez IMPERIAL TOBACCO. J'ai intégré cette entreprise en 2011 en tant que technicien en automatismes, poste que j'ai occupé durant 50 ans en week-end de nuit. Puis, j'ai passé des tests pour évoluer vers un poste de chef d'équipes, poste que j'occupe actuellement depuis 2016.



Mon organisation, mon dynamisme, ma rigueur, ma persévérance et ma gestion des équipes m'ont permis d'avancer et de réussir dans ce poste. Ces atouts sont essentielles pour optimiser et analyser le fonctionnement d'un atelier en prenant en compte la sécurité, la qualité et les conditions de travail des salariés, les associer à la performance de l'entreprise est important à mon sens. J'ai fortement contribué à la mise à jour des documents pour un meilleur suivi et à une meilleure organisation du fonctionnement de l'atelier. A ce jour, les résultats sont bons. Mon objectif pour ce poste a été atteint.



Je cherche un nouveau challenge, un poste de chef d'atelier, poste que ne pourra me donner mon entreprise.



Mes compétences :

Chef d'équipes

Gérer des équipes

Planification et Ordonnancement de production

Amélioration continue

Suivis de production / Analyses des performances

Animer des réunions

Veiller au respect des règles et normes de sécurités

GMAO

QMS (Remontées Sécurité, Qualité, Fournisseurs). Q_PULSE

QAD (gestion de stocks)

Respect de la qualité

Conducteur d'installations

Automates

Automatisme

autonome

équipe maintenance

Instrumentation

Maintenance

Organisation

Persévérance

Pilote de projet

Programmation

Régulation

Rigueur

Robotique

Supervision

travail en équipe

Conducteur ligne Haute Pression

Conducteur chaudières et surchauffeurs