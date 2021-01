Noël PIERRE

Directeur de société, responsable d'un service ou d'un projet ou concepteur, n'hésitez-pas à nous demander des prestations de modélisation / simulation flux !

Ingénieur motivé par le travail de simulation flux, vous pouvez également nous envoyer votre CV !



Bonjour à tous,



Vous êtes directeur de société, responsable d'un service ou d'un projet ou concepteur, et vous désirez une prestation de simulation flux pour concevoir, adapter ou améliorer un de vos systèmes, en validant les objectifs, en déterminant / optimisant les paramètres et les fonctionnements, et en réduisant les points bouchons, vous pouvez nous contacter à mon mail : noel.pierre@segula.fr.

Des ingénieurs de la BU pour laquelle je travaille, pourront vous aider. Demandez-nous une offre pour une prestation.



De même, si vous êtes ingénieur (juste diplômé ou possédant une ou plusieurs années d'expérience) et motivé par le travail de simulation des flux (connaissances en automatique et d'un logiciel de simulation (WITNESS, ARENA ou équivalent) bienvenues), vous pouvez nous envoyer votre CV (même mail).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour,



Idée prioritaire de mon projet professionnel : Modélisation et Optimisation de Flux de Systèmes afin de les vendre, les concevoir et/ou les exploiter.



Tous les secteurs : Economie, Industries (aéronautique, spatiale, ferroviaire, défense, automobile, pharmaceutique, agro-alimentaire, énergie...), Services aux entreprises (ingénierie, SICT...), Informatique ( SSII...), Transports et logistique, Finance...

Tous les types de Flux : production, informations, financiers...



Idée générale de mon projet professionnel : Modélisation de Systèmes pour répondre à des objectifs stratégiques.