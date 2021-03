Philippe CERVEAU

Mes compétences:



Conduite de projet



• Conception, développement et coordination de projets techniques dans les domaines : Mécanique, Electricité, Automatisation, Robotisation, Machines spéciales

• Coordination de groupes de travail pluridisciplinaires et internationaux : Bureau Etudes Mécanique et Electrique, Achats, Atelier, Montage, Sous-traitants

• Négociations clients : spécifications, suivi des modifications et de l’avancement, audits, coûts

• Obtentions des différents jalons sur un projet (Ex : jalons = ATLO, FMR, TMP, COP)

• Elaboration et gestion de budgets (Optima)

• Mise en conformité de lignes de fabrication et de machines unitaires





Management de production



• Organisation, planification, contrôle de la production

• Respect des coûts, délais, qualité et sécurité

• Mise en service des lignes suivant les jalons clients

• Optimisation et fiabilisation des procédés, amélioration de la productivité

• Management d’équipes (ingénieurs, techniciens, monteurs mécaniques, électriciens, etc.…)



Techniques



• Programmation Automates Programmables Industriels. (Siemens, Télémécanique, Merlin Gérin, Syrelec, Hima, Robonum ….)

• Programmation Robot (ABB S4C baie 6400, KUKA KRC1)