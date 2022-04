Aline GODART

- CREATION et développement d'un réseau de PHARMACIENS D'OFFICINES pour developper un réseau d'achat , d'entraide et de Formations.

- Suivi et gestion des chiffres d'affaires de laboratoires partenaires

- Elaboration , suivi et gestion d'un portefeuille clients (140 )

- Elaboration d'une stratégie de développement

- Mise en place de prestations : coaching ,gestion du référencement et des stocks, formations techniques de vente, formations conseil associé, formations accueil et communication ,formations merchandising , formations management pour les titulaires et leurs équipes

- Analyse et Strategie d'Entreprise chez les Pharmaciens d'officines ainsi qu'un suivi approprié aux développements de leur marge et de leur chiffre d'affaire .



Mes compétences :

Pugnace

Sens de l'initiative

Sens du contact