Francois SEITER

Passionné par la vente et les relations humaines, j'évolue depuis 22 ans au sein du milieu pharmaceutique, médical et points de vente orthopédiques.







Management équipe commerciale depuis 09/2000.

Vente en officine et visite médicale.



Management délégatif et participatif, création d'une réelle synergie d'équipe.

La puissance d'une équipe commerciale est liée à une vraie reconnaissance de chacun et à un management juste et lisible.



* Depuis 12/2011 : Chef des Ventes Société MEDI France (Moitié Sud France)



* Responsable de Zone Laboratoires LEHNING

de 05/2007 à 11/2011.



* Directeur Régional Laboratoires GIBAUD

de 09/2000 à 05/2007.



* Délégué pharmaceutique Laboratoires GIBAUD

de 12/1996 à 09/2000.



* Conseiller commercial de 1991 à 1996

(assurance vie et produits pour l'habitat)





Domaines de compétences :



Vente et management.

Accompagnement et motivation des collaborateurs.

Connaissance approfondie de l'environnement médical (médecins,hôpitaux,pharmacies,orthopédistes)

Élaboration et participation aux campagnes commerciales.

Recrutement et formation des nouveaux délégués commerciaux.



Formation : Bac + 2 : Ecole de commerce (IPCCI de Clermont-Ferrand)



Mes compétences :

Vente

Orthopédie

Dispositifs médicaux

Management

Pharmacie