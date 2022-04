Aline GOUSSARD

Les métiers d'accueil ont toujours eu pour moi une grande importance.

L'accueil d'une personne est la première impression que l'on transmet de l'entreprise.

Cette première impression doit être la bonne et laisser un bon souvenir du passage du client dans l'entreprise.

Il faut savoir être souriant, accueillant et laisser cette impression de "client unique".



Mes compétences :

Renseigner

Gestion du personnel

Comptabilité client

Accueil physique et téléphonique

Prise de réservations en français et anglais

Yield management