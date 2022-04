Conseillère en création/reprise d'entreprise dans la Région Languedoc-Roussillon et plus spécifiquement sur le Bassin de Thau, je suis spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projet dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.



Mes compétences :

Création

Développement durable

Développement international

Interculturalité

International